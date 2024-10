Lenullázta egymást az éllovas Nagykanizsa és a PMFC, azonban Aczél Zoltán együttesének helyzete így nem javult. Ugyan a pécsiek csak hat pontra vannak a Dél-nyugati csoport első helyétől, de óriási lépést tehettek volna meg most egy sikerrel, így a vezetőedző sem volt elégedett a teljesítménnyel.

A PMFC támadójátékában nem volt elég minőség Fejőséktől (fehérben)

Fotó: Szakony Attila/zaol.hu

– A kialakult helyzet nem jó. Szerettünk volna nyerni, de amilyen játékot produkáltunk minőségben, főleg előrefelé, azzal nem nagyon lehetett. Egy-két helyzetecskénk volt a mérkőzésen – kezdte értékelését Aczél Zoltán a PMFC videójában. – A mérkőzés előtt is elmondtam, ahhoz hogy egy masszív Nagykanizsát legyőzzünk, ahhoz előrefelé játékban sokkal több minőség kell. Ezt megint nem kaptam meg. Át kell gondolnunk ezt az egészet, át kell értékelni. Ettől függetlenül a bajnokság nyitott maradt, de ez nekünk nem jó eredmény. Mindkét félidőben a küzdelem dominált, verekedtünk, harcoltunk, de ez az alap. Folyamatos játék nem alakult ki, nagyon sok fault volt, nem volt egy szép mérkőzés. A saját csapatommal foglalkozva, így nagyon nehéz mérkőzést nyerni.

A PMFC az első négy ellen eddig két pontot szerzett

Ahogyan Aczél Zoltán is fogalmazott, közel sem ideális az együttes helyzete. Jelenleg az ötödik helyen áll, igaz, csak hat ponttal van továbbra is az első helyezett kanizsaiak mögött. Ennél nagyobb probléma az, hogy az előtte álló négy csapatból egyet sem tudott legyőzni a Pécs. A Ferencváros II. ellen hazai környezetben szenvedett 5–2-es kijózanító vereséget, az elmúlt hetekben pedig a Kaposvárral és a Nagykanizsával is ikszelt. Legközelebb az Iváncsa ellen javíthat ezen.

Míg a pécsiek 2 pontot szereztek eddig az első négy ellen, addig a Nagykanizsának az Iváncsa legyőzésével már van egy sikere is ezeken a találkozókon, összesen négy ponttal állna egy ilyen minitabellán az ötödik Péccsel együtt. A Ferencvárossal csak később találkozik.

A Kaposvár épp a Nagykanizsát győzte le, illetve a Péccsel ikszelt, így szintén négy pontot jegyez ezen ellenfelek ellen. A Fradival szintén nem meccselt még.