Fontos pontokat gyűjtött be a PMFC fiatal támadójának, Égi Barbarának a góljával. Még az első félidő hajrában Vasile mélységi indítását csípte el, majd az ellenfél kapusát is kicselezve a hálóba lőtt. A piros-feketék ezt követőn is nagyot küzdve állították meg a Soroksár támadásait, s szerezték meg első hazai győzelmüket.

Égi találatával szerezte meg első hazai győzelmét a PMFC

Fotó: Löffler Péter

PMFC–Soroksár 1–0 (1–0)

Női labdarúgó NB I., 8. forduló. Pécs, PMFC Stadion. Vezette: Molnár-Sáska (Balogh, Bán)

PMFC: Bednar – Bódis, Bolboaca, Bocz, Máté – Vasile, Kiss – Égi, Belaya, Farkas – Turi (Rituper, 92.). Edző: Németh Zsolt.

Soroksár SC: Ascher – Nyul, Buzás, Jákri, Győrik – Hanász – Mucsi, Schmidt (Patkós, 73.), Földvári, Benke – Czinege (Miszlai, 22.). Vezetőedző: Farkas Attila.

Gólszerző: Égi (40.)