Fontos pontot gyűjtött be az NB III. 12. fordulójában a PTE-PEAC együttese.

A Paks nem tudott kifogni a PTE-PEAC védelmén

Fotó: Löffler Péter

Az egyetemisták az Atomvárosba utaztak, hogy a Paks második gárdájával mérjék össze erejüket. A pécsiek számára jól alakult a találkozó, hiszen a tabellán jóval előrébb álló ellenfél nem tudta bevenni a kapujukat, igaz, Schuszterék támadásait sem koronázta ezúttal gól.

A döntetlen viszont azt jelenti, hogy a PEAC továbbra is a kiesőzóna felett áll, ami elégedetté teheti Egri Krisztián együttesét. A Paksban egyébként pályára lépett a szezonban már a HR-Rent Kozármislenyben is játszó Horváth Kevin, illetve a tavaly a PMFC-ben is megforduló Gyurkits Gergő.

Paks II.–PTE-PEAC 0–0

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 12. forduló.

PEAC: Varga D. – Czimmerman, Than, Encz, Varga B. – Győri B. (Major P., 7.), Lengyel – Egri B. (Kaszás G., 81.), Archie (Németh M., 86.), Leidl – Schuszter. Vezetőedző: Egri Krisztián.