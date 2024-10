A csapatépítés szempontjából és szakmailag is nagyon fontos tornán szerzett ezüstérmet Egyiptomban a PVSK Mecsek Füszért élvonalbeli vízilabdacsapata, amely a meccsek mellett a kirándulásra is tudott időt szakítani, így rengeteg közös élményt gyűjtött a hét nap alatt a gárda – számolt be róla lapunkhoz eljuttatott közleményében a PVSK Mecsek Füszért.

A második helyet szerezte meg Egyiptomban a PVSK Mecsek Füszért

Forrás: PVSK-Mecsek Füszért

Öt meccs alatt négyszer tudott győzni a nemzetközi tornán a pécsi együttes, amelynek csapatkapitányát, Lajkó Mártont választották a Heliopolis kupa legjobbjának.

– Nagyon örülünk, hogy az egyiptomi és szerb csapatok mellett magyarokkal is össze tudtuk mérni tudásunkat, játszottunk a KSI-vel és az Újpesttel is, velük a bajnokságban is találkozunk majd, így nagyon hasznos, de közben igen fárasztó is volt ez a pár nap. A szakmaiság mellett fontos szempont volt a csapatépítés is, minden nap együtt reggeliztünk, ebédeltünk és vacsoráztunk, nagyszerű közös élményeket szereztünk a kirándulások és programok során, biztos vagyok benne, hogy ezek nagyon sokat fognak számítani a bajnokság további részében – fogalmazott a vezetőedző, Rakonjac Zlatko.

Az OSC-t fogadja a PVSK

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, a PVSK-Mecsek Füszért óriási csatában döntetlennel zárta a legutóbbi hazai találkozóját a rendes játékidőben a Szentes ellen, majd – az idei új szabályoknak köszönhetően – büntetőpárbajt követően megnyerte a rangadót. Október 19-én, szombaton 19 órától az OSC-t fogadja majd az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában a Pécs, amely idén is rózsaszín szerelésével is szeretné felhívni a figyelmet a mellrák elleni kampány keretein belül a szűrővizsgálatok fontosságára, emellett pedig a szombati találkozón pénzt is gyűjtenek az egyik szervezet számára.