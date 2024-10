Most kell igazán odatennie magát a PVSK pólósainak, ugyanis a szezon első nyerhető meccse következik. A címvédő Fradi és az ezüstérmes Vasas ellen nem volt realitás a pontszerzés, valamint Egerben is bravúrra is lett volna szükség, szombaton viszont megkezdheti a felzárkózást Zlatko Rakonjac együttese.

Szombaton a Szentest fogadja a PVSK az Abay Nemes Sportuszodában

Fotó: Török János

– Jó formában van a Szentes, de ez nem fog gondot okozni nekünk. Természetesen az a célunk, hogy itthon tartsuk a három pontot. Úgy érzem, hogy jól felkészültünk a mérkőzésre a héten, sérültjeink is visszatértek, szóval pozitív vagyok – nyilatkozta a klub Facebook-oldalán a PVSK-Mecsek Füszért játékosa, Szabó Gergő.

A Szentessel a 2005–2006-os szezon óta 47 alkalommal találkozott a PVSK, ebből 26 találkozót nyertek meg a pécsiek, 16-szor kaptak ki és 5 mérkőzés végződött döntetlen eredménnyel.

Fontos ügyre hívja fel a figyelmet a PVSK

A „Pink Október” alkalmából a pécsi klub egy nagyon fontos ügyre szeretné felhívni szurkolói figyelmét:

„Itt a Pink Október, és ahogy bizonyára már megszoktátok, idén is igyekszünk minden lehetséges módon felhívni a figyelmet a mellrák megelőzésének fontosságára, ezzel párhuzamosan pedig gyűjtést is szervezünk a betegséggel foglalkozó szervezetek számára, hogy minél gördülékenyebben és fájdalommentesebben tudják kezelni a betegeket az új és modern eszközök beszerzésével.” – olvasható a PVSK-Mecsek Füszért közleményében.

Mint írják, úgy döntöttek, hogy ezt a szombati mérkőzést is ingyen tekinthetik meg a szurkolók, akiket arra kérnek, hogy a jegyre szánt összeget - ha tehetik -, tegyék az aulában kihelyezett gyűjtőládába, amelynek tartalmát teljes egészében eljuttatják a mellrák elleni küzdelemmel foglalkozó szervezet számára.

A gyűjtés mellett még egy meglepetéssel készülnek a szurkolóknak: aki rózsaszínben érkezik majd a szombati találkozóra, részt vesz a tombolasorsoláson, amelyen értékes ajándékokkal lepik meg a kampány mellé állókat.