A hétvégén a miskolci Komlóstetőn rendezett éjszakai és egyesületi váltó országos bajnokságon szerepeltek a PVSK tájékozódási futói. Ez volt az évben az utolsó országos rendezvény – számolt be róla honlapján a PVSK.

Forrás: pvsk.hu

Éjjel a technikás pályák nehéz feladatot elé állították az indulókat. A másnapi váltóverseny során pedig ötfős csapatok versenyeztek egymással.

– Nagyon örülök az elért eredményeknek. Ehhez sok embernek a kiemelkedő teljesítménye kellett. Ahhoz, hogy 10-15 ember itt jó eredményt tudjon elérni, azok munkája is kellett akik most nem jöttek el a versenyre, hanem otthon segítik a mindennapi edzéseket, együtt edzenek a csapattal és segítenek a felkészítésben. Az is bizonyítja ezt a csapatmunkát, hogy az előző esti éjszakai ob-n sérülést szenvedő csapattagot le kellett cserélni, és a beugró ember is kiemelkedően tudott teljesíteni. Ezzel az országos bajnoki szezon lezárult, még két regionális esemény lesz. November 2-án a Csermely emlékverseny Fehérkúton, majd 10-én, vasárnap az évzáró eseményünkkel egybekötött PVSK kupa – értékelt Vonyó Péter szakosztályvezető.

A PVSK (éjszakai) egyéni eredményei

4. hely – Laczik Zsombor (F16A), 1. hely – Benke-Somorjai Dávid (F18A), 4. hely – Baumholczer Máté (F21A), 6. hely – Topán László (F40A), 6. hely – Werner Péter (F50A), 2. hely – Pataki Gábor (F55A)

A PVSK 2. helyezett csapatának tagjai

Benke-Somorjai Ábel, Laczik Zsombor, István Ágoston, Benke-Somorjai Dávid, Baumholczer Máté

A PVSK 5. helyezett csapatának tagjai

Zánkay Domonkos, Rácz Márton, Benke-Somorjai Bálint, Lipp Levente, Erki Ármin