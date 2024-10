Kiválóan szerepeltek a PVSK tájfutói a Hosszútávú Országos Bajnokságon, valamit a Pontbegyűjtő Csapat Országos Bajnokságon, amelyeknek Pilisszentlászló környéke adott hangulatos helyszínt, ahol már 30 éve nem rendeztek megmérettetést. Végül egy arany-, három ezüst- és öt bronzéremmel térhetett haza a Vasút.

A PVSK tájfutói (jobbra) gyakori vendégek voltak a dobogón

Forrás: Máthé István és PVSK tájfutó szakosztály

– Nagyon elégedett vagyok versenyzőink teljesítményével – nyilatkozta Vonyó Péter szakmai vezető a PVSK felületein. – A szombati napon olyan helyen versenyeztünk, ahol évtizedek óta nem volt tájfutó rendezvény. A terep meredek oldalai és nagy szintkülönbségei nehéz fizikai kihívás elé állították a mezőnyt. Szakosztályunkból közel ötvenen indultak az ob-n. A teljesen ismeretlen terület, szinte az egész mezőnynek nagy kihívást jelentett. A vasárnapi csapatbajnokság nagyon változatos, érdekes terepen zajlott. Azért is elégedettek lehetünk, mert sokan végeztek a mezőnyök első felében, és ez összességében előrelépést jelent. Az hogy három utánpótlás csapatunk is dobogós lett, egyértelműen jelzi, hogy jó úton járunk. A hétvégén is kétnapos verseny lesz Miskolcon, amely az év utolsó rendezvénye. Szombaton az éjszakai versenyt, vasárnap az egyesületi váltott rendezik. Oda a távolság miatt is, kevesebben, mintegy 20 fővel megyünk, és ott is jó eredményeket várok.

A PVSK egyéni helyezettjei

F16E Laczik Zsombor 6. hely

F18E Benke-Somorjai Dávid 2. hely

F35A Turcsán Gábor 3. hely

F45A Vonyó Péter 1. hely

F85A Ijjász István 3. hely

N14E Farkas Kata 6. hely

N21E Becze Rita 6. hely

N55A Viniczainé Kovács Ildikó 3. hely

A PVSK csapat eredményei

F16A 3. hely – Benke-Somorjai Bálint, Laczik Keve, Laczik Zsombor,

F18A 2. hely – Benke-Somorjai Dávid, István Ágoston, Lipp Levente

F21A 4. hely – Erki Ármin, Schauermann Barnabás, Turcsán Gábor

F105A 4. hely – Lipp Gábor, Rácz Gábor, Topán László

F135A 3. hely – Kovács Bálint, Vonyó Péter, Werner Péter

F165A 6. hely – Rosinger Zsolt, Udvardy Balázs, Viniczai Ferenc

N14A 2. hely – Jagasics Lívia Anna, Farkas Kata, Rácz Léna

N20A 6. hely – Hóbár Borbála, Molnár Zoé, Révai Anna

N21A 6. hely – Becze Rita, Kovács Filoména, Werner Boróka