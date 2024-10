Kifejezetten fordulatos mérkőzést játszott a Körmend otthonában a PVSK-Veolia, amelyik fantasztikus ritmusban kezdte meg a meccset, s megszórta ellenfelét. A hazaiak azonban reagáltak a pécsiek lendületére, s a nagyszünetig szinte teljesen eltüntették a különbséget.

A Falco után a Körmendet sem tudták megfékezni Archibaldék (PVSK-Veolia)

Forrás: MW

A folytatásban ide-oda billegett a mérleg nyelve, s harminc perc után még egál volt. A záró tíz perc elején azonban semmi nem akart összejönni a Panthersnek, s így egy 9–0-os rohanást is összehozott a Körmend. Ez nagyjából meg is pecsételte a Vasút sorsát, amely nagyot küzdött a dudaszóig, de a fordítás közelébe már nem jutott. Így az újonc pécsiek a második meccsüket is elvesztették.

Egis Körmend–PVSK-Veolia 91–84 (19–26, 25–20, 26–22, 21–16)

Férfi kosárlabda NB I., 2. forduló. Vezette: dr. Mészáros B., Pozsonyi, Földesi.

Körmend: WILLIAMS 29/15, KOUNTZ 20, Kiss B. 3/3, Pipiras 4, VUCKOVIC 13/3. Csere: Ferencz 8/3, Gáspár 4, Doktor 10/6. Vezetőedző: Forray Gábor.

PVSK: MICSOVICS 15, ARCHIBALD 25/6, Plézer, PAYTON 17/6, DZSELETOVICS 16/9. Csere: Frank, Mokánszki 2, Antóni 9/3, Németh A., Merkl. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.