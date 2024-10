– 1992-ben jött a lehetőség, amikor a Fordan cégcsoport szerepet vállalt a klub életében, s felkértek, hogy segítsem a munkát klubtitkárként. Ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen mindenes voltam, társadalmi munkában. Azután egy éven belül klubigazgató lettem, s az élvonalból való kiesés után is ott maradtam, különböző pozíciókban. Alelnök voltam, majd Matyi Dezső 2007-ben felkért, hogy legyek a sport kft. ügyvezetője. Ezt sem főállásban végeztem, egészen addig, míg szakmai és személyi kérdések során felmerült viták miatt elváltak az útjaink. Lehetőségeimhez mérten ezt követően is támogattam a PMFC-t,és csináltunk egy hiánypótló PMSC Egyesületet is. Aztán eljött az az időszak, amikor a PMFC-nek új tulajdonosa lett. A Hungast főszponzorból lett tulajdonos, ami az elején szerintem jól is működött, de egy idő után rossz döntéseket hoztak szakmai és személyi kérdésekben, s végül kiesett a csapat. Akkor semmilyen közöm nem volt a klubhoz, de mégis rám gondoltak, hogy csináljam én. Elmondtam, hogy csak akkor jövök, ha a feljutás a cél. A PMFC a magyar futballban az ország legjobb 16 csapata között kell, hogy legyen. Az élvonalban jelenleg 12 csapat van, tehát legalább a másodosztály első négy helyének valamelyikére pár éven belül oda kell érnünk.