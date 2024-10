Csúcsrangadót rendeznek a Lauber Dezső Sportcsarnokban: a PTE-PEAC a szintén hibátlan Dunaújvárost fogadja hétfőn 19.30-kor a futsal NB II. Nyugati csoportjának 9. fordulójában.

– Az előző héten elmaradt a mérkőzésünk, így mindenki még egy fokkal jobban várja a hétfői meccset, már csak azért is, mert az egyik, ha nem a legnehezebb mérkőzés vár ránk az idei alapszakaszban! A múltba visszatekintve mindig kiélezett és kemény meccseket játszottunk a Dunaújváros ellen, úgy gondolom most is hasonló mérkőzést láthatnak majd a kilátogató nézők. Reméljük, hogy tudjuk folytatni a jó szériánkat és egy lépéssel közelebb kerülünk a kitűzött céljainkhoz –nyilatkozta a pécsi futsalosok Facebook-oldalán a csapat kapusa, Wilkesz Edward.