Hét kör elteltével órási tumultus alakult ki az élmezőnyben: a Sellye továbbra is veretlenül szárnyal, az éllovas hatszor győzött és csupán egyszer ikszelt, igazán mégsem tudta magáról leszakítani riválisait. A Véménd, az Ócsárd és a Kétújfalu is szorosan tapad az ormánságiakra, de a Szederkény is csak csupán öt pontra van a tabella első helyétől.

Hét forduló után a Sellye vezeti a bajnokságot

Forrás: MLSZ adatbank

A címvédő előtt itt a lehetőség, hogy ezt a különbséget 2 pontosra olvassza, hiszen vasárnap a Sellye látogat Tasselmájer Adrián csapatához. A tabella második helyén álló Véménd a Komló II. vendégeként lép pályára, az Ócsárd pedig a Lánycsókkal csap össze hazai pályán.

Rangadót játszik Szederkényben a Sellye

Október 20., vasárnap, 14.30

Sport36 Komló II.–Véménd, Ócsárd–Közműépker Lánycsók, Szajk–PTE-PEAC III., Szederkény–Sellye, Himesháza–Beremendi Építők, Boda-Diana SE–Kétújfalu, Kaitz Agro Somberek–Misinai Sasok