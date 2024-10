Nem sikerült igazán jól a PTE-PEAC férfikosárlabda-csapatának bemutatkozása az NB I. B. Zöld-csoportjában. A pécsiek a Budafok ellen szenvedtek el hatpontos vereséget a rossz kezdés miatt, hiszen a későbbiekben már fel tudtak villantani abból is, amivel később elérhetnek sikereket is a harmadik vonalban. A második negyedben hatékonyak voltak, s az utolsóban is nagyot hajráztak.

PTE-PEAC–Budafok 69–75 (12–20, 24–21, 17–24, 16–10)

Férfi kosárlabda NB I. B., Zöld-csoport, 1. forduló.

PEAC: Váits 24/6, Nagy K., Jolsvai 3, Bánfi 7/3, Kovács B. Csere: Bor S. 15/3, Kelemen 4, Schuj 8/6, Fülöp Zs. 8/3, Teszárik, Antal. Edző: Kmézics Zorán.

Kmézics Zorán: – Kicsit félénken léptünk bele a mérkőzésbe. Ezt nem szabadna így hazai pályán. Többet vártam a játékosiamtól, de a végén valamit mutattunk. Ez a végjáték legyen egy olyan pozitív élmény, amiből erőt meríthetünk a továbbiakra. Bár valamelyest elégedett vagyok, de nagyon sok ürest dobást, ziccert hagytunk ki, és a lepattanókban is sokat kell javulni, ha egy jó B csoportos csapattá akarunk válni.