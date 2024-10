A Szentlőrinc az első percektől rá akarta erőltetni a Kisvárdára az akaratát, ugyanakkor a vendégek 2-3 passzból álló támadásépítésével gyakran juttatta be a védelmi vonalak mögé a labdát, ami rendre veszélyt is hozott Gyurján kapuja előtt. A kapusnak és Dinnyéséknek is rendkívülien kellett összpontosítania, hogy semlegesítsék a támadásokat. A 34. percben azonban az említett védő összehozott egy büntetőt a vendégeknek. Ezt azonban nem tudta kihasználni a Várda, Cipetic a kapufára vágta a tizenegyest. A játékrész hajrájában pedig Hajdú Roland megszerezhette volna a piros-feketéknek a vezetést, azonban gyenge lövést eresztett el a kapussal szemben állva.

A Kisvárda kibillentette egyensúlyából a Szentlőrinc együttesét

Fotó: Löffler Péter

A fordulást követően ismét inkább a Kisvárda játékában volt veszély, s a 76. percben meg is törte a jeget, a csereként beálló Molnár Gábor csúsztatott a hazai kapuba.

A 88. percben aztán eldőlt a találkozó egy jobbról érkező lapos centerezést Dinnyés pöccintette a saját kapujába egy szerencsétlen mozdulattal.

A ráadásban rengeteget tett a szépítésért a Lőrinc, s ez egy szabadrúgást követően össze is jött. Tarcson bólintott Kovács Marcell hálójába, de ezzel le is zárult a találkozó.