Igazi rangadói hangulatban zajlott a Szentlőrinc–Kisvárda összecsapás, amelyen a Merkantil Bank Liga (NB II.) két éllovasa nézett farkasszemet egymással. A találkozó végül vendég sikerrel zárult, de Waltner Róbert nem volt elégedetlen csapata teljesítményével, inkább a Kisvárdát dicsérte.

Elveszítette hazai veretlenségét a Szentlőrinc

Fotó: Löffler Péter

– Egész héten erre készültünk, kielemeztük a Kisvárdát. Ez egy NB I.-es keret, átlagon felüli magassággal rendelkeznek, és e mellé komoly játéktudással is. Sikerült egy szoros, taktikus meccset játszanunk, sikerült elérni, hogy húzzák ellenünk az időt. A második góljuk egy szerencsés gól volt, megpattant egy beadás, az nem hiányzott. Az első gól az bosszantó, mert arra készültünk, ki voltak osztva az emberek és egy olyan játékos fejelte a gólt aki egész életében 3 gólt fejelt az NB I.-ben. Megérdemeljük hozzáteszem, mert el kellett volna menni az emberrel, így egy fegyelmezetlenség miatt, és egy szerencsétlenül megpattanó beadás miatt alulmaradtunk. Gratulálok a Kisvárdának, azt gondolom, hogy ők felfognak jutni.

Masszív Szentlőrinc védekezés

Waltner Róbert elégedett azzal, hogy a Szentlőrinc eddig csupán 10 gólt kapott a bajnokságban.

– A második kapott gól az egy szerencsés gól volt, erre nem lehet edzésen készülni, ez benne van a fociban, remélem, hogy nekünk is majd valamikor segít a szerencse. Ma a szerencse a Kisvárda mellé állt, de tettek is érte. Nem nagyon tudtak rajtunk fogást találni, felkészültünk belőlük, izgalmas meccs volt, az első félidőben nekünk is volt két nagy lehetőségünk: Dinnyés a kapu fölé rúgta a helyzetét, Hajdú pedig a kapusba a ziccert. Van ilyen meccs, megpróbálunk majd javítani a következő mérkőzésen.

Saját együttese góljáról is elismerően beszélt

– A szépítő gól csodálatos volt szerintem, nagyon jól volt berúgva a szabadrúgás, és ráadásul egy olyan embernek sikerült fejelnie a hórihorgas kisvárdaiak között, aki nem is olyan magas. Tarcson bátran érkezett, nem félt, meg is érdemelte ezt a gólt. Élt a lehetőséggel, amit kapott, a következő meccsen valószínűleg még több lehetőséget kap majd.