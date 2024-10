A 11. fordulót rendezik meg az előttünk álló hétvégén, ahol mindkét NB II.-es baranyai együttesre nehéz feladat vár. A játéknap rangadója egyértelműen a Szentlőrinc és a Kisvárda összecsapása lesz, mindkét éllovas győzelemmel hangolt a derbire, a Szentlőrinc a Honvédot gyűrte le a fővárosban (1–0), míg a Kisvárda gólzáporos mérkőzésen (6–4) nyert a Gyirmót ellen. A két 18 pontos listavezető ütközetét vasárnap 13 órától rendezik Szentlőrincen.

Fotó: Kovács Liliána

Újra az élre állhat a Szentlőrinc

A szezont remekül kezdő Szentlőrinc SE sokáig vezette a Merkantil Bank Liga tabelláját, ám az elmúlt időszak nem Waltner Róbert tervei szerint alakult, a Honvéd elleni sikerrel azonban visszatalált a győztes útra a gárda. A Kisvárda elleni derbin egy győzelemmel újra az élre állhat a másodosztály meglepetéscsapata. A Szentlőrinc 5 győzelemmel, 3 döntetlennel és 2 vereséggel áll a tabella 2. helyén, míg a Kisvárda eddig nem osztozkodott meg senkivel sem a pontokon, 6 győzelemmel és 4 vereséggel azonban így is vezeti a bajnokságot.

Megtáltosodott ellenfélhez utazik a Kozármisleny

Nem vár könnyű feladat a Kozármisleny együttesére sem, amely az edzőváltáson átesett Mezőkövesdhez utazik a hétvégén. Az NB I.-ből kieső kövesdiek hatalmas változásokon mentek keresztül, mióta Csertői Aurél lett a gárda vezetőedzője. Az elmúlt 4 forduló alapján pedig joggal bizakodhatnak Csertőiék, hisz a megszerezhető 12 pontból 10-et be is gyűjtöttek, ezeken a mérkőzéseken 11 gólt szereztek. A kozármislenyiek eddig mindenki számára nehéz ellenfélnek bizonyultak, csupán egyetlen vereséget szenvedtek el az eltelt 10 forduló alatt, ám 4 győzelmük mellé 5 döntetlent is felhalmoztak, ennél több pontosztozkodása csak a Szegednek van. A Mezőkövesd (8.) egy nagyobb arányú győzelemmel akár be is előzheti a Kozármislenyt (5.). Rendhagyó módon a találkozót szombaton 13.00-kor rendezik, mivel a kövesdiek kedden MOL Magyar Kupa-mérkőzést játszanak a DVSC ellen.

A 11. forduló további párosításai:

Békéscsaba–Honvéd, Kazincbarcika–Szeged, Zugló–Budafok, Csákvár–Tatabánya, Soroksár–Ajka, Gyirmót–Vasas