Kesztyűs kulcsszereplő

Az egyértelmű, hogy idén a Lőrinc védelme stabilabb, mint négy éve, az akkori kapott 16 gólhoz képest idén fele ennyiszer tudták bevenni az ellenfelek a piros-feketék hálóját. Ez egyfelől a kapus és védelme érdeme, de nem szabad megfeledkezni Kesztyűs Máté játékáról sem, aki a tengelyben elképesztő munkát tesz le minden mérkőzésen. Nem véletlenül szerepelt többször is a Nemzeti Sportnál a forduló válogatottjában a tudósítók értékelése alapján. Talán az sem a véletlen műve, hogy a két vereséget abban az időszakban szenvedte el a gárda, amikor ő nem állt rendelkezésre. Ugyan Rab, Medgyesi, Poór és Hleba is jól szűri az ellenfél támadásait, illetve igyekeznek hatékonyan belépni a támadásokba, úgy tűnik, a pécsi születésű középpályást nem tudják tökéletesen pótolni.

A sokáig éllovas lőrincieknek a gólszerzéssel sem akadt gondjuk hat fordulón át idén. Ebben is a legjobbak közé tartoztak, azóta viszont egyszer találtak csak be három meccsen. Igaz, néggyel így is túlteljesítették a négy évvel ezelőtti termelékenységüket.

