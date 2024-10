Az első- és a másodosztályban is nagy tapasztattal bíró játékost igazolt a Szentlőrinc SE NB II.-es labdarúgócsapata.

Szivacski Donát csatlakozott a Szentlőrinc SE csapatához

Fotó: Kovácsevics Dusán/Szentlőrinc SE

„A bajnokság ugyan már javában tart, az átigazolási időszaknak is vége, ám mindig akad egy-két olyan játékos a „holtszezonban”, akire érdemes kivetni a hálót, és akit le lehet szerződtetni. Ilyen Szivacski Donát: a 27 éves szélső védőnek ebben az idényben még nem volt klubja, korábban azonban remek csapatoknál futballozott. A Kecskeméttel, a Vasassal és a Mezőkövesddel az élvonalban is szerepelt (összesen 89-szer lépett pályára az NB I-ben), a másodosztályban pedig 132 mérkőzésen van már túl (zömmel az angyalföldiek színeiben). Nem mellesleg a korábbi korosztályos válogatott Szivacski a 2021/2022-es idényben NB II-es bajnoki címet és ezzel járó feljutást ünnepelhetett a Vasassal.” – mutatta be honlapján friss igazolását a baranyai klub.

Szivacski Donát örömmel csatlakozott a Szentlőrinc csapatához

Nagy örömmel csatlakoztam a Szentlőrinc csapatához, ahol rendkívül családias légkör fogadott már az első pillanatban. Jól szerepel az együttes a másodosztályban és bízom benne, hogy tapasztalatommal hozzásegíthetem a csapatot a még jobb szerepléshez, a céljai eléréséhez.