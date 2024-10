Kemény feladat előtt állt a Szentlőrinc NB II.-es labdarúgócsapata, hiszen szerdán az élvonalban szereplő Zalaegerszeg együttesét fogadta a Magyar Kupában. A szurkolótábor viszont a hétköznap kora délutáni időpont ellenére sem hagyta magára az együttest, ahogy a vendégeket is szép számmal kísérték el a túrára. Az egerszegi rajongók Waltner Róbert korábbi ottani sikereiről sem feledkeztek el, s a bevonulás közben őt éltették teli torokból, amire a hazaik trénere meghatódva intett ki köszönetképpen.

Ipalibóék végül legyűrték a Szentlőrinc együttesét

Fotó: Löffler Péter

A mérkőzés első pillanataitól kezdve igyekezett a Lőrinc a saját játékát játszani, nem rettent meg Márton Gábor együttesétől, de a ZTE középpályásai jól szűrtek, s így a piros-feketék támadásai nem igen jutottak el a támadó harmadig. Ugyanakkor a kék-fehéreken nem érződött, hogy vágynak a legjobb tizenhat közé, egy-egy kontrával jutottak át Tamás Lászlóékon, de a befejezéseik miatt nem emelkedett Héninger pulzusa a kapuban.

A 28. percben aztán kiharcolt az ellenfél térfelén egy szabadrúgást a hazai gárda, amiből közvetetten jött a gól is. Ugyan a pontrúgást követő fejesek nem értek célt, s kipattant a labda a tizenhatoson belülről, azt Tamás László kaparintotta meg. A védő Helesht játszotta meg, aki két egerszegi között tört be a boxon belülre, az egyik pedig eltalálta a lábát, amiért tizenegyest ítélt a játékvezető. A sértett értékesítette is a büntetőt, keményen laposan lőtte a bal alsóba.

A fordulást követően már nagyobb nyomást helyezett a Szentlőrincre a ZTE, de Keresztes Bencéék sokig állták a sarat, s többször is szép belépővel takarítottak. A 72. percben azonban a csereként beállt Mim 18 méterről kipókhálózta egy erős lövéssel a bal felsőt.

Végül egy szöglet után kiharcolt büntetővel a győzelmet is megszerezte a Zalaegerszeg. Croizet lőtte a jobb alsóba a tizenegyest, Héninger csak beleütin tudott.

Szentlőrinc–Zalaegerszeg 1–2 (1–0)

Labdarúgó Magyar Kupa, 4. forduló. Szentlőrinc, 700 néző.

Szentlőrinc: Héninger – Tarcson (Szekszárdi M., 60.), Szivacski (Dinnyés, 60.), Kereszetes B., Tamás L., Stifter – Medgyesi, Szekszárdi T. – Helesh (Kiss-Szemán, a szünetben), Ambach (Tóth-Gábor, 68.), Hajdú R. (Bíró D., 60.). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Zalaegerszeg: Németh E. – Nyíri (Szendrei, 25.), Várkonyi, Safronov, Csóka, Cubrilo (Kiss B., 54.) – Bakti (Csonka, 54.), Ipalibo (Mim, 54.), Spoljaric – Dénes Cs., Fucak (Croizet, 63.). Vezeteőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Helesh (31. – büntetőből), ill. Mim (72.) Croizet (85.).

Következik (11. 04., 20.00): Vasas FC–Szentlőrinc SE (NB II.).