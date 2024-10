Az elmúlt szezon végén minden tökéletes volt Villányban, nagyon összeállt a gárda, amely végül 6 pontos előnnyel meg is nyerte a Baranya vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságot. A nyáron történtek változások a klubnál, a bajnokcsapat vezetőedzője, Kósa Zoltán a klub sportigazgatója lett, helyét pedig Nagy Gábor vette át a kispadon.

Már nem Nagy Gábor a Villány edzője

Forrás: Villány TC

Ugyan a jelenlegi idénynek is erős kerettel és nagy reményekkel vágott neki az együttes, de az elmúlt hetekben több csapás is érte a villányiakat, ami az elmúlt hétvégén, a Bóly elleni 3–3-as döntetlen során csúcsosodott ki. Három piros lapot is kapott a címvédő, többek között Nagy Gábort is elküldtél kispadtól, másnap pedig bejelentette a vezetőség, hogy közös megegyezéssel a csapattól is távozott a tréner.

– Összetett a probléma, de szerintem ha valaki hat forduló alatt a kispadról begyűjt három sárgát és egy pirosat, az nem vet ránk jó fényt – nyilatkozta lapunknak Maul Zsolt borász, a Villány TC elnöke. – Tavaly bajnokságot nyertünk, és ebben nagyon sok melónk van. A sikerünknek a kulcsa a csapategység volt, ami most megbomlott. Nem azt mondom, hogy kizárólag Nagy Gábor hibája volt ez, de mindenképp lépnünk kellett. Én az üzleti életben és a sportban is sikerorientált vagyok, és elfogadhatatlan volt számomra a csapat teljesítménye.

Most még nem keres új edzőt a Villány

Az elnök kérdésünkre elárulta azt is, hogy egyelőre nem keresnek új edzőt, házon belül keresnek megoldást.

– Voltak egyeztetések, de nem célunk, hogy minél gyorsabban új edzőt találjunk. Egyrészről a pontlevonás miatt nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, a címvédés talán már el is úszott, másrészről a mi csapatunk adja a novemberben San Marinóba utazó Baranya vármegyei labdarúgó-válogatott magját, így több bajnoki mérkőzésünket is el kell halasztani az ősszel. Az edző kérdéssel ráérünk foglalkozni a téli szünetben.

Ahogy Maul Zsolt is említette, a szövetség 4 pontos büntetéssel sújtotta a klubot, miután az osztályozón kiállított Kovács Kristóf a Nagykozár és a Mohács ellen is jogosulatlanul lépett pályára.