Hétfő este a Honvéd FC–Szentlőrinc SE mérkőzéssel zárult a labdarúgó Merkantil Bank Liga (NB II.) 10. fordulója. Waltner Róbert együttese főleg pontrúgások után tudott veszélyes lenni a találkozón, ezek közül pedig egy célba is ért: Keresztes góljával sikerült elhozniuk a 3 pontot a fővárosból.

Waltner Róbert együttese újra az élmezőnyben – a 11. fordulóban rangadót játszik a Szentlőrinc

Fotó: Laufer László

Waltner Róbert a sok nehézség ellenére elégedetten nyilatkozott a találkozót követően, az M4 Sport riporterének felvetésével – miszerint sikertelen volt a legutóbbi 3 mérkőzésük – viszont nem értett egyet

– Nem gondolnám, hogy három sikertelen meccs volt, a Szeged ellen egy 0–0 egyáltalán nem rossz, valamint a Békéscsaba ellen is jól játszottunk, vezettünk, sajnos ott a vége nem sikerült jól. Pontok tekintetében valóban nem volt jó a szereplésünk, de a játékunk alapján többet érdemeltünk volna, főleg annak fényében, hogy több sebből vérzünk. A bemelegítésnél Poór Patrik is megsérült, így egy olyan játékost kellett a csapatba állítanom, akinek a bokája pár nappal előtte még a kétszeresére volt dagadva. A jobboldali védő pozíciójában három különböző játékost vetettünk ma be, egyiküknek sem ez az igazi posztja. A Honvéd tábor lelkesen buzdította saját csapatát a lefújásig, így a hajrában sem volt könnyű dolgunk, nehéz meccsen vagyunk túl – összegzett a mester.

A sérülésekre külön is kitért, elmondta, hogy nem kifejezett izomsérülésekről van szó: Rab betegség miatt nem állt a rendelkezésére, Bőle egy rúgás miatt szorult ki a keretből, míg egy játékos szívproblémái miatt kivizsgálásban részesül.

Waltner Róbert a pályán meghosszabbított kezeként tekint Nagy Richárdra, aki remek pontrúgásaival ismét döntő faktornak bizonyult.

– Többször dolgoztunk már együtt Ricsivel, néha csak össze kell néznünk, ő a meghosszabbított jobb kezem a pályán, de nem szeretnék egyénileg kiemelni senkit, Keresztes Bence helyzete sem könnyű, ma viszont sikerült eldöntenie a találkozót.

A gólpasszt kiosztó Nagy Richárd is értékelt az 1–0-ra megnyert találkozót követően.

– Az eredmény tükrözi, hogy mindent kiadtunk magunkból, minden taktikai utasítást betartottunk, büszke vagyok a csapatra. Nagyot védett az ellenfél kapusa az első félidőben megeresztett szabadrúgásomnál, de nem bánkódom, hogy nem ment be, a lényeg, hogy nyertünk. A Kisvárdával együtt vezetjük a táblázatot, így azt gondolom, nincs kihatással a szereplésünkre a sok sérülés, de mindenkit várunk vissza, hisz mindenkire szükségünk van a sikeres szerepléshez.