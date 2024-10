Véget ért a labdarúgó MOL Magyar Kupa a Szentlőrinc SE számára a 4. fordulóban. Waltner Róbert azonban a 2–1-es Zalaegerszeg elleni vereséget követően is dicsérte csapatát, amely egy NB I.-es gárdát szorongatott meg.

Waltner Róbert és csapata megszorongatta az NB I.-es Zalaegerszeget

Waltner Róbert szerint a szerencsésebb csapat jutott tovább



– Nem akarok abba belemenni, hogy mit kellett volna másképp csinálni, azon kívül, hogy nem jutottunk tovább, mentalitásba és mindenbe elégedett vagyok a csapattal. Büszke vagyok, megtettek mindent, nyilván a ZTE egy NB I.-es csapat, mi szinte a B-csapatunkkal álltunk ki, rengeteg fiatallal, volt hat fiatalunk, amiből négy fiatalszabályos volt, 2006-os, most játszottak először NB I.-es csapat ellen. Mi álltunk továbbjutásra nagyon sokáig, majd kaptunk egy nagyon szép átlövés gólt, aztán pedig egy szerencsétlen szituban rápattant a játékosunk kezére a labda, és így büntetőből fordítani tudott a Zalaegerszeg. Nehezen viselem el a vereséget, de ha lehet ilyet mondani, akkor azt mondom, hogy így ki lehet kapni. Nem vagyok elégedetlen, a csapat előtt le a kalappal, most a szerencsésebb csapat jutott tovább. Az öltözőben a hangulat pozitív, a vereség nyilván mindig rossz, egy edzésen is, de én megdicsértem őket és a legjobbakat mondtam nekik, mert megtettünk mindent, kiadtunk magunkból mindent, ma ez erre volt elég – fogalmazott a vezetőedző.

A folytatás sem ígérkezik egyszerűnek, a Szentlőrinc a Pintér Attila vezette Vasashoz látogat hétfőn, a Merkantil Bank Liga (NB II.) 12. játéknapján.