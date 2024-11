Sorozatban harmadik meccsét nyerte meg vasárnap a PMFC. Az MTK II. és a Gárdony-Agárd után a Bonyhád VLC esett áldozatul a pécsi piros-feketéknek az NB III. Dél-nyugati csoportjában, amelyben a az ötödik helyen állnak Daruék. A találkozón a 17 éves Lengyel Noel gólt és gólpasszt is jegyzett.

A PMFC-nek volt miért ünnepelnie

Fotó: Löffler Péter

– Tényleg jól futballoztunk helyenként, de persze megvoltak megint a hibáink – fogalmazott Aczél Zoltán, a PMFC vezetőedzője a klub értékelő videójában. – Remekül kezdtünk, elég hamar szereztük meg a vezetést egy gyönyörű támadás után. Tényleg szép gólokat szereztünk. Nagyon-nagyon sok jó dolgot láttam a csapattól, és nullára hoztunk egy olyan Bonyhádot, amely kimondottan erős a pontrúgások után. Abból volt is egy-két lehetőségük. Felépített támadásból nem éreztem gondot, jól védekeztük le ezeket, egész jól sikerültek a labdavesztés utáni kontrapresszek elől. Abszolút kontrollált mérkőzés volt, helyenként jó futball is. Most elégedett vagyok a csapattal és a hozzáállással is.

A PMFC-nek még két mérkőzése van ebben az évben. Vasárnap a Dunaföldvár ellen lép pályára idegenben 13 órakor a tavaszról előrehozott első fordulóval, majd jövő szombaton 16 órakor a Szekszárd ellen zárja le az őszt.