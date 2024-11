Az NB III.-as labdarúgó bajnokság 16. fordulójában az Aczél Zoltán vezette PMFC magabiztos győzelmet aratott a sereghajtó Dunaföldvár otthonában, a találkozót követően pedig elégedetten értékelt a pécsiek mestere.

Aczél Zoltán mindennel elégedett lehetett a hétvégén

Fotó: Kovács Liliána

A pécsiek már az első félidőben megszerezték a vezetést, majd a második játékrész közepén sikerült is végleg eldönteniük a 3 pont sorsát, a találkozó végéhez közeledve pedig már csupán a két csapat közti különbség volt a kérdés.

Aczél Zoltán büszke csapatára

Nem lehetett panasza csapata teljesítményére a mesternek: Aczél Zoltán játékosai hozzáállását és mentalitását is dicsérte. Kiemelte, a Dunaföldvár alakulata minden dicséretet és tiszteletet megérdemel, hogy ilyen helyzetben is becsülettel küzdenek, játékosai pedig ennek megfelelően álltak bele a mérkőzésbe, jókor szerezték a gólokat, ráadásul a kiállítás is az ő malmukra hajtotta a vizet. A nem túl jó minőségű talaj ellenére helyenként csapata játékával is megvolt elégedve, hozzátette, hogy reméli, hogy az utolsó idei találkozójuk is jól alakul, és akkor tudnak egy kicsit kozmetikázni a bajnokság elején elhullajtott pontok ellenére. Aczél Zoltán a mérkőzés előtt fokozottan felhívta játékosai figyelmét a védekezés fontosságára, elégedett volt, hogy Varasdinak védést sem kellett bemutatnia a 90 perc alatt.

A szurkolóknak jutalmat helyezett kilátásba

A PMFC edzője a meccsre a hideg idő ellenére kilátogató pécsi drukkereket dicsérte, valamint azt is elmondta, hogy a vezetőséggel és a csapattal is egyeztet, hogy milyen módon hálálják meg szurkolóiknak a hétvégi buzdítást, hisz még egy forró tea, vagy kávé vásárlására sem volt lehetőségük Dunaföldváron.

Az utolsó 2024-es mérkőzését a csapat a Szekszárd ellen vívja majd 11.23-án 13 órától a PMFC Stadionban, a 17. játéknapot követően pedig téli szünet következik a bajnokságban.

További eredmények a 16. fordulóból:

MTK II. 1-3 Paks II., Szekszárd 0-0 PTE-PEAC, Kaposvár 1-1 Majos, Nagykanizsa 1-1 Siófok, Iváncsa 6-0 Dunaharaszti, Gárdony-Agárd 0-0 Ferencváros II., Bonyhád 3-0 Főnix