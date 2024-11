– A bíró persze nem esett a feje lágyára, ő is tudta, mi az ábra, úgyhogy nyolc nullánál meg is kérdezte az egyik bólyi játékost, hogy mennyi kell még? – idézte fel dr. Czinege Imre. – Vecsere János játékvezető azért minden tőle telhetőt megtett, két nyilvánvaló lesgólt is érvénytelenített, de az erre válaszként rúgott két öngól ellen már ő sem tehetett semmit. A partjelző még nála is konokabb volt. Ő hat nulla után szólt a bírónak, hogy ezt nem csinálja tovább, és egyszerűen eldobta a zászlót. Mi meg kiabáltunk be neki a vonalon túlról, hogy vedd fel, azért vagy ott, hogy lengess!

Bundabotrány: hat gól is elég lett volna

Hovatovább, kiderült, hogy a bólyiak nagyon elszámolták magukat, hiszen 1970 előtt pontegyenlőség esetén még nem a gólkülönbség, hanem a gólarány döntött, és elég lett volna hat gólt is rúgniuk. A 14. gólt után végül a bírónak is elege lett, és a 86. percben komolytalan játék miatt lefújta a meccset.

A Baranya Megyei Labdarúgó-szövetség a mérkőzés másnapján vizsgálatot indított, a 14–0-s végeredményt megsemmisítette, további két-két büntetőpont levonását rendelte el, majd a pár napos vizsgálat után mindkét csapatot vétkesnek találta, és visszasorolta a megyei II. osztályba.

Aztán az 1969-es bajnokságot mégis ugyanebben az osztályban kezdte meg a két csapat, a szövetségnek sikerült olyan megoldást találnia, amellyel megmentette őket a kizárástól. A Dunántúli Napló 1969. január 20-án számolt be arról, hogy „példás ítélettel” végleg lezárták a bundaügyet. A két fél fellebbezése után a meccset 0–0-val könyvelték el, de egyik csapat sem kapott pontot, és a két-két pont levonás helyett 10-10 pont levonással büntették az egyesületeket.