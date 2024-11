A rendező Fordan Táncklubon kívül a Ritmo STE, az ANK Művészeti Iskola, a Fonti Five Táncegyesület, az Arabeszk Táncegyesület, a FitCube-Family Fitness és a Hágen Mozgásműhely fog versengeni az értékes minősítésekért, vagy éppen a helyezésekért.

A Pécsi Fordan Táncklub által szervezett Dancing Together Cup részletes programja

Forrás: Fordan Táncklub

A rendezők már 9-kor kinyitják a Lauber Dezső Sportcsarnokot a közönség számára és a TÁRSASTÁNC verseny 10 órakor fog kezdődni. A nagyrészt tánciskolás versenyen a klasszikus értelemben vett párosokon kívül versenyezni fognak leány és vegyes formációk, valamint szóló leányok is. A táncverseny egyik különlegessége lesz az ANK Művészeti Iskola szenior csoportja, akik „Libben a kendő” címmel adnak elő egy látványos koreográfiát.

A MODERNTÁNC műfaja is újdonságnak számít a Fordan Táncklub rendezvényein. Gyermek, ifjúsági, junior és felnőtt táncosok fogják bemutatni látványos koreográfiájukat a sportcsarnok parkettjén. A szakmai zsűri minősítő rendszerben fogja értékelni a produkciókat, de különdíjat is oda fognak ítélni az arra érdemes csoportnak.

A ROCK ’N’ ROLL vesenyen először a klubok 2. és 3. vonala fog versenyezni szintén minősítő rendszerben. Először fognak közönség elé állni azok a fiatalok, akik idén szeptemberben iratkoztak be valamely rocky klub tanfolyamára. A kezdők után először a párosok, majd a leányformációk fognak versenyezni, de ők már a dobogós helyezésekért táncolnak.

A FASHION STREET verseny táncosai lesznek a legtöbben, összesen 140 versenyző fog táncolni a különböző nehézségű kategóriákban. Duók, triók, start kategóriás kezdő táncosok és magas szintű V1-V2-es csapatok fogják képviselni a fiatalok körében egyik legnépszerűbb táncműfajt.

A leglátványosabb kategória ezúttal is a FREE STYLE MASTERS lesz, ahol a klub régebbi, tapasztaltabb táncosai fognak versengeni a győzelemért. Itt minden dobogós serleget és egyedi érmet vehet majd át.

Közönségcsalogató lesz a Fordan Táncklub rendezvénye

PAPP VIKTOR, a táncverseny főrendezője elmondta, hogy ez a rendezvény is igazi közönségcsalogató lesz, hiszen olyan táncosok is parkettre állnak, akik egész évben viszonylag kevesebbet szerepelnek. Ilyenkor több hozzátartozó, barát, ismerős is megtekinti a versenyt. Jellemző még, hogy nem csak azok jönnek ki táncversenyeinkre, akik valami módon érintettek, hanem Baranya Vármegye táncot és sportot szerető közönsége is kíváncsi ügyes táncosokra.