Visszatér a PMFC-hez egykori gólgyárosa, aki ezúttal már a háttérből segítené újabb sikerekhez a nagy múltú klubot. Gyánó Szabolcs játékosmegfigyelőként dolgozik majd a piros-feketék kötelékében.

Gyánó Szabolcs újra a PMFC sikeréért dolgozik

A támadó 2009 és 2012 kötött 68 bajnokin erősítette a pécsi együttest, 35 gólt szerzett ezeken a találkozókon, az élvonalba jutó csapatnak is tagja volt. Az elmúlt időszakban a Majosi SE másodedzője, majd technikai vezetője volt, míg legutóbb a Bonyhád VLC-nél dolgozott.

– Óriási megtiszteltetés számomra, hogy csatlakozhatok a klubhoz és segíthetem Aczél Zoltán és szakmai stábjának munkáját a felnőtt csapatnál. Aki ismer, azt tudja, hogy a szívemben milyen különleges helyet tölt be a PMFC, amelytől játékosként rengeteget kaptam és ebből szeretnék az elkövetkezőkben minél többet visszaadni. Scoutként a feladatom az ellenfelek feltérképezésén túl a felnőtt labdarúgók és a fiatal tehetségek előszűrése. A klub játékosfilozófiájának tudatában tisztában vagyok azzal, hogy milyen szempontok szerint felelhet meg valaki, illetve milyen típusú játékosra van szükség. Ugyanez igaz a menedzserek által beajánlott futballistákra is, őket is felmérem, mennyire lehetnek segítségére a PMFC-nek a céljai eléréséhez – sorolta feladatait Gyánó Szabolcs a pmfc.hu-n bejelentésében.