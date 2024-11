Hartmann Máté két aranyéremmel zárta a Kaposváron rendezett XX. Országos Rövidpályás Bajnokságot, hiszen 1500 méter gyors után 800 méteren (07:50.01) is magyar bajnok lett. A PSN Zrt. úszója így ezúttal is maga mögé utasította az olimpiai bajnok Rasovszky Kristófot, most 15 századdal.

Hartmann Máté két aranyérmet is bezsebelt a kaposvári rövidpályás ob-n

Fotó: PSN Zrt.

A szintén pécsi színekben versenyző Jászó Ádám 100 méter vegyesen a második helyen zárt (54.00), akárcsak az első napon 100 m gyorson, Kovács Bence Péter viszont nem jutott döntőbe 50 méter mellen.

A PSN Zrt. rendkívül eredményes ob-t tudhat maga mögött két kiválósága, Hartmann Máté és Jászó Ádám vezérletével.

Hartmann Máté duplázott az ob-n

Hartmann Máté: 1500 m gyorsúszás – 1. hely, 800 m gyorsúszás – 1. hely, 400 m gyorsúszás – 3. hely,, 200 m gyorsúszás B döntő – 2. hely.

Jászó Ádám: 100 m hátúszás 1. hely, 100 m gyorsúszás – 2. hely, 100 m vegyesúszás – 2. hely, 50 m hátúszás – 4. hely, 50 m pillangó – 4. hely, 50m gyorsúszás – 7. hely.

Kovács Bence Péter: 200 m vegyesúszás B döntő – 4. hely.