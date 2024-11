Mindenki átérzi

Merkovszkitól arra kaptak választ a drukkerek, hogy akinek szüksége van rá, magán úton megoldja, hogy foglalkozzon vele sportpszichológus, de hangsúlyozta, az akarattal nincs probléma, mindenki átérzi, mint jelent a városnak a kézilabda. Ahhoz viszont nincsenek elegen, hogy egy kiugró teljesítmény, például Jerkovics játéka, ellensúlyoza több játékos gyengébb szereplését. Vele egyetértésben a vezetőedző elmondta, egyén függő, ki mennyire kezeli jól a nyomást, de hozzátette képességbeli korlátok is vannak többeknél. Emellett az elit kluboktól esetleg kölcsönvehető fiatalok kapcsán kijelentette, ez kétélű kard lehet, mert építgethetik, fejleszthetik ők a sportolót, de a végén úgyis csak az számít, mi szerepel a kijelzőn, s egy fiatal nem biztos, hogy garantálhatja a sikert. Ennek kapcsán előkerült Gulyás Gergő neve is, aki a komlói ifiben remekel. A szakvezető megjegyezte, megérdemli, hogy megkapja a lehetőséget az edzésen és korosztályos meccseken mutatott teljesítménye alapján, el fog jönni az a ő pillanata is.

Szögi hozzátette, ők is látják, hogy rövid a pad, de Komlón a szurkolótábor pótolhatja ezt a hiányt.

Minden meccs fontos

Azt végül György László egy szintén felmerülő közbevetésre elmondta, nem fogják elengedni a szerdán 18 órakor kezdődő kupameccset, minden mérkőzésnek úgy mennek neki, hogy a maximumot ki akarják hozni belőle. Helyt fognak állni mindkét eheti összecsapásukon.