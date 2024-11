Rettentő nehéz mérkőzés vár a Carbonex-Komlóra a hétvégén, amely szerdán ugyan lendületet vett a Balatonfüred ellen, most egy masszív falba ütközhet a Csurgó képében. A somogyiak csak két ponttal előzik meg a Bányászt a tabellán, és legutóbbi két bajnokijukon ikszeltek a NEKA és a Ferencváros ellen, de a Szegedet korábban öttel legyőzték, ami jól mutatja milyen játékerővel bírnak.

A Borsos-Szrnka kapcsolatnak a Csurgó ellen is tökéletesen kell működnie a Komló sikeréhez

Fotó: Kovács Liliána

Arra is jól emlékezhetnek persze a szurkolók, hogy tavaly remekül kézilabdázva hozták el a pontokat Jerkovicsék, míg a hazai meccsen csak egy időntúli hetessel nyerte a somogyiak. György László tanítványai természetesen most is hasonlóan izgalmas, kemény csatára készülnek, amin hatalmas szükségük lesz a szurkolók támogatására. Persze arra már hétfőn ígéretet kapott az együttes, hogy a lelátón újra pokoli lesz a hangulat, amiben nem lesz egyszerű kézilabdáznia az ellenfél játékosainak.

– Szeretnénk a Magyar Kupában mutatott jó játékot felvinni szombaton is a pályára, és lehetőleg itthon tartani a két pontot – fogalmazott Váczi Milán a Balatonfüred elleni találkozót követően előre tekintve.

A Komló történelmileg nem jó a Csurgó ellen

A két együttes eddig 22 alkalommal találkozott egymással az NB I.-ben. Először a 2008/2009-es szezonban találkoztak, akkor mindkét esetben a hazai csapat nyert. A Komló 2-vel, a Csurgó 4-gyel győzött. Azóta Baranyában egyetlen siker született a somogyiak ellen, a 2017/2018-as szezonban 23–22-re végződött az a találkozó. Ezek mellett négy döntetlen és öt vereség a komlói mérlege a párharcnak, azaz összességében 2 siker, 4 iksz és 5 vesztes meccs.

A Csurgó hazai pályán dominál a Bányász ellen, nyolcszor nyerte meg a két csapat összecsapását, emellett a Komló kétszer szerzett egy pontot, s az elmúlt szezonban a már említett bravúros győzelmet követően térhetett haza.

A hétvégi program: Ferencváros–Győr (szombat, 15.30), Carbonex-Komló–Csurgó, Dabas–Budakalász, NEKA–PLER-Budapest, Szeged–Veszprém (szombat, 18.00), Gyöngyös–Balatonfüred (vasárnap, 18.00).