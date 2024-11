Nehezen indult be az NB I. 11. fordulójában a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata a PLER-Budapest ellen. Borsos, majd ziccerben Menyhárt is hibázott, a jeget Jerkovics törte meg két perc után hétméteresből. A Bányász jó szerencséjére, hogy a vendégek eközben lövésig sem jutottak a kemény védőkkel szemben. Az igazi lendületre viszont kellett még várniuk a szurkolóknak. Az első játékrész második felére talált rá igazán a ritmusára György László együttese, azonban ekkor öttel is el tudott húzni, a pihenőre is így ment.

Menyhárt fontos szerepet játszott a Komló sikerében

Fotó: Kovács Liliána

A fordulást követően vitte tovább a lendület a Bányászt, amely végül méretes zakót szabott ellenfelére, héttel dobta túl vendégét.

Carbonex-Komló–PLER-Budapest 32–25 (15–10)

Férfi kézilabda NB I. 11. forduló. Komló, 900 néző. V.: Horváth P., Martin B.

Komló: Siavoshi 1 – Varga Sz. 2 (1), Bogdanics 1, Váczi 3, Szrnka 3, Borsos 1 (1), Menyhárt 6. Cs.: Merkovszki (k), Osztojics 2 (1), Jerkovics 5 (1), Ács P. 5, Rotim 3, Pauló, Gulyás. Edző: György László.

A PLER gólszerzői: Ocvirk 4 (4), Kavin, Szkokán, Sunajko S., Várszegi, Kemény, Groff 3-3, Holdosi 2, Kránitz 1.

Kiállítás: 16, ill. 14 perc.

Hétméteres: 8/4, ill. 4/4.

Következik: Veszprém–Komló (12. 07., 15.00).