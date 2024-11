Lassan indult be a Komló a PLER-Budapest ellen, de végül átszáguldott rajta, és héttel nyert.

A Komló meghálálta a szurkolók támogatását

Fotó: Péter Szabó Zoltán

György László, a Komló vezetőedzője: – A hetesek tekintetében és az első félidő felében nyújtott játék alapján nem éreztem azt, hogy átléptük saját árnyékunkat. Ezeket inkább Győrből hoztuk magunkkal. De tény, hogy ezen a mérkőzésen összességében jól játszottunk. A 32 gól is azt mutatja, hogy volt támadóteljesítményünk, és ettől a fiatal PLER-től 25 gólt kapni ugyancsak jó teljesítmény. A védelmünk mögött is megfelelő kapusteljesítmény volt, jól tudtunk sáfárkodni a megszerzett előnyünkkel, amit az első félidőben kiharcoltunk. Tudtuk, hogy a PLER egy fiatal, agilis, gyors csapat. Nagyon gyorsan hozzák fel a labdát védekezésből, amire készültünk, ahogy a 7-6 elleni játékra is, amit hellyel, közzel meg tudtunk oldani. A támadás és a védekezés összefügg: ha van jó védekezésünk, akkor van szerzett labdánk. Tudunk menni előre, tudunk gólokat lőni belőle. Ez sikerült, aminek nagyon örülünk, hiszen szeptemberben nyertünk utoljára. A szurkolóknak szeretném megköszönni, hogy igazán fergeteges hangulatot teremtettek ismét, amit most meg is tudtunk hálálni nekik.