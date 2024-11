Nagyot küzdve, a félidőben háromgólos hátrányba lévő Carbonex-Komló végül megfordította a Balatonfüred elleni Magyar Kupa-mérkőzését, s továbbjutott a legjobb tizenhat közé, ennek ellenére egy rövid ünneplés után máris a hétvégi Csurgó elleni találkozóra koncentrált.

Nagyot harcolt a Komló

Fotó: Kovács Liliána

György László, a Carbonex-Komló vezetőedzője: – Pont ennyire örülünk a győzelemnek, amennyit itt a pályán a végén lehetett látni. Még véletlenül sem bontunk pezsgőt vagy sört. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen a Magyar Kupa, ezt követően kapunk egy erős ellenfelet, és ennyi volt. De szakmai szempontból nagyon értékes a győzelem, mert egy Borsos Tamás „piszok jól” indította el a mérkőzést, nagyon fontos szerepet játszott a támadásban és a meccs egészében hátul is. Nagyon jól mozgatta a csapatot Milán – ezeknek örülök én igazán. Sokan hozzátettek ehhez a győzelemhez, és nekünk most ez a fontos, nem is az, hogy továbbjutottunk. Az egyéneknek a teljesítménye és játéka igazán az örömteli.