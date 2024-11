Egy imázsvideó valóban akkor jó, ha érzéseket közvetít, nem csak tényeket. Ha a könnyek jönnek, ha az emlékek feltolódnak, akkor azt kell mondanunk: ez egy jól sikerült munka.

Könnyekig meghatódunk, miközben nézzük. Forrás: NKA youtube-oldala

A kosárlabda kerül a középpontba, de jönnek a könnyek is

Az alig másfél perces kis film edzésvideónak indul, de már ekkor elhangzik az ikonikus mondat: „csak még ezt az egyet!” Aki ismeri a pcési kosárlabdát, az tudja, hogy ez a mondat a legendás női kosárcsapat indulájóból származik, amelyhez a zenét a Kispál és a borz adta.

Az NKA már korábban is élen járt a remek videós anyagokban, de ez most a korábbiaknál is jobban sikerült. A filmet Halmos Ádám készítette, aki a közelmúltban a Magyar Klipszemlén a legjobb rendezés kategóriában bronzot nyert a Parno Graszt Suttog a szél című dalához készített videóval.

És íme, a videó: