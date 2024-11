Egy távoli szabadrúgással szerzett vezetést a BVSC a HR-Rent Kozármislenynél, s erre emberhátrányban nem tudtak válaszolni a kék-fehérek.

Volt, aki elhomályosította a Kozármisleny legjobbjait ezen az estén

Fotó: Löffler Péter

– Az első 20-25 percben kerestük a fogást az ellenfelünkön, egy elég kellemetlen stílusú csapat érkezett hozzánk – jelentette ki Pinezits Máté, a mislenyiek mestere. – Ezt követően megtaláltuk az ellenszert, és mögéjük tudtunk kerülni, innentől kezdve pedig elindult egy teljesen egyoldalú mérkőzés, ahol akadtak lövéseink is, helyzeteket alakítottunk ki. A kiállítást, azt hiszem jobb, ha nem véleményezem, de ezt követően is olyan fölényben játszottunk, ami megerősíti azt, amit az elmúlt hetekben, hónapokban mondtunk a srácokról. Mindennél többet mond el az, amikor az ellenfél játékosai is úgy jönnek oda hozzánk a mérkőzés végén, hogy gratulálnak a csapatunknak ahhoz, hogy milyen jó focit játszunk. De azt is kiemelném, hogy a szurkolóink 1-0-ás vereség után is éltetik a srácokat, hiszen emberhátrányban is végig domináltuk a mérkőzést.