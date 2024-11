A budapesti lábtenisz világbajnokságon ünnepélyes keretek között köszöntötték azokat a versenyzőket, akik nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket értek el korábban – számolt be róla honlapján a PSN Zrt. A díjazottak között volt Nagy Norbert, a PSN Zrt. Szabadidősport-szakosztály lábtenisz szakágának szekcióvezetője is, aki Európa-bajnoki aranyérmet szerzett hármas versenyben, valamint világbajnoki bronzérmet párosban.