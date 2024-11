Az egész magyar futsalmezőny legjobb csapatát, a Haladást fogadja ma PTE-PEAC NB II.-es együttese a Magyar Kupa második fordulójában. A szombathelyiek az előző szezonban a kupa mellett az élvonalbeli bajnokságot is megnyerték, és most is fölényesen vezetik az NB I.-es pontvadászatot, valamint a Bajnokok Ligájában olyan gárdákkal veszik fel a harcot, mint a mint például a világklasszisokkal felálló Sporting CP.

Tehát hétfőn (november 11.) este érdemes lesz kilátogatni a Lauber Dezső Sportcsarnokba. A mérkőzés 19.30-kor veszi kezdetét.