A megyei foci még mindig nagyon népszerű, de a nézők száma is elkezdett ritkulni

Ezúttal azonban egy lesújtó adatot tudunk közölni: 25 évvel ezelőtt még 106 csapat nevezett a vármegyei felnőtt bajnokságokba, mára ez a szám csupán 55.

A Baranyai Futball Hátország Facebook-oldalán közzétett fotó szerint az elmúlt 3 év adatai alapján Baranya vármegye a 4. legrosszabb ebből a szempontból, 14 százalékos a visszaesés.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) adatbankja szerint a Baranya vármegyei felnőtt bajnokságokban 65 csapat szerepel jelenleg.

Vármegyei I.: 9 csapat (Mohács, Bóly, PTE-PEAC, Villány, Komló, Siklós, PVSK, Nagykozár, Harkány)

Vármegyei II.: 14 csapat

Vármegyei III.: 32 csapat

Megszűnhet a megyei foci?

Ennyire talán nem borús a helyzet, de érdemes odafigyelni a tendenciákra. Évről-évre kevesebb a csapat a megyei labdarúgásban ennek pedig több oka is van.

A futball már rég nem egyeduralkodó

Már nem azt a világot éljük, ahol a gyerekek fognak egy labdát, és a grundon focizzák át a napot (természetesen iskola után), ma már sokkal több fajta sportra (úszás, karate, kézilabda, kosárlabda, stb.), szabadidős foglalkozásra járnak a gyerekek, mint 25 éve. Lényegesen kevesebb gyerekből kell felépíteni az egyesületeket, a követelmények pedig egyre durvábbak. Ráadásul a klubok egymással harcolnak a gyerekekért.

Az már nem is akkora meglepetés, hogy sok helyen az ificsapatokban is találunk 30 év feletti játékosokat, talán ennek fényében is érdemes lenne átgondolni a szövetségeknek az utánpótlás követelményeket. Sok csapat megszűnésében játszott közre, hogy nem tudtak utánpótlás csapatokat kiállítani, ezáltal pedig a várt támogatások sem érkeztek meg.

Az akadémiák felelőssége

A tehetséges utánpótlás játékosokért sorban állnak az akadémiák, amellyel nincs is probléma. Érthető, hogy a legtehetségesebb gyerekeket próbálják kiemelni, ám visszafelé egyáltalán nem működik a dolog. Az akadémia leigazol egy fiatalt egy kisebb klubból, ahol létszámgondokkal küzdenek, majd a leigazolt gyermek nem kap megfelelő lehetőséget, esetleg nem tud beilleszkedni megfelelően, ám ilyenkor nem irányítják vissza korábbi klubjához. Több ilyen esetről is tudunk, amelynek általában az a vége, hogy a játékos eltávolodik a futballtól.