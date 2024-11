A felnőtt megyei foci bajnokságok mellett igyekszünk figyelemmel követni az utánpótlásban zajló történéseket is, ezúttal a Baranya Vármegyei I. osztályú U19-es, valamint U16-os ligák állását vettük górcső alá.

A Bóly vezeti az U19-es megyei foci bajnokságot

Fotó: MLSZ

Jó kezekben a megyei foci utánpótlás Bólyban

Kezdjük az ifi bajnoksággal, ahol egy fordulóval a vége előtt már biztosan őszi bajnoknak vallhatják magukat a bólyi fiatalok, akik mind a 10 mérkőzésüket megnyerték. Ráadásul a gólkülönbségük is egészen kiváló, 7 kapott góljuk mellett 52 alkalommal zörgették meg az ellenfelek hálóját, a Siklósnak például 14-et, a Bodának pedig 8 gólt vágtak.

A virtuális őszi dobogó két további helyére a Pécsvárad és a Komló csapott le, az utolsó játéknapon még van esély arra, hogy a két gárda helyet cseréljen, és várhatóan a bajnokság végéig ugyanilyen szoros küzdelemben lesznek egymással. Idén eddig kétszer csaptak össze a felek, egyszer a Komló, egyszer pedig a Pécsvárad örülhetett.

A középmezőny is nagy izgalmakat ígér a tavaszra: a Boda, a Villány és a Nagykozár is fej-fej mellett halad, de a Harkányt sem szabad leírni, mert a Nagykozárt sikerült legyőzniük a második fordulóban, míg a Villánnyal gólzáporos döntetlent játszottak az első játéknapon.

Az alsóházban a PEAC és a Siklós gárdája szerénykedik, de a kevés megszerzett pontjuk ellenére is vannak biztató jelek. A PEAC négy mérkőzést is veszített el úgy az ősszel, hogy csupán egy góllal maradt alul, ráadásul a kapott gólokat tekintve csak az első hármas teljesített náluk jobban. A Siklós pedig a középmezőnybe igyekvő Harkány ellen bizonyította, hogy képesek akár öt gólt is berámolni egy mérkőzésen.

A góllövőlista élén kisebb meglepetésre nem bólyi támadókat találunk, a pécsváradi Farkas Lorenzó 19, a komlói Sághy Martin 14 találattal áll az első két helyen, őket követi a bólyi Jónás Bálint 9 rúgott góllal.

A serdülő bajnokságot is vezeti a Bóly

Egy fordulóval az őszi szezon vége előtt a serdülő bajnokságot is vezeti a Bóly, de itt még történhet őrségváltás, mivel a 12. játéknapon a bólyiak szabadnapjukat töltik.