Már pénteken hajnalban közelített a címvédéshez a himesházi Michelisz Norbert a TCR World Tour utolsó állomásán Makaóban.

Michelisz és a Hyundai kapcsolata nem az első sikert hozhatja

Forrás: MW

A Hyundai baranyai pilótája számára az időmérő első szakasza nagyon feszültre sikerült, mert az esős időben több kényszerszünetet is be kellett iktatni különböző incidensek miatt, azonban így is sikerült egy hetedik helyre jó időt összehoznia.

A második kvalifikációs etapban már kezdett felszáradni a pálya, így növelni tudták a tempót a versenyzők. A svéd Thed Björknél gyorsabb köridőt senki nem tudott teljesíteni, Michelisz a negyedik helyre futott be, amivel 6 pontot szerzett, így 10 az előnye.

Michelisz hétvégi programja

Első futam: szombat, 5.35 (Sport 1).

szombat, 5.35 (Sport 1). Második futam: vasárnap, 3.55 (Sport 1).

A bajnokság élmezőnye: 1. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 280 pont, 2. Thed Björk (svéd, Lynk & Co) 270, 3. Esteban Guerrieri (argentin, Honda) 266, 4. Yann Ehrlacher (francia, Lynk & Co) 259, 5. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai) 257.

Vasárnap lezárul minden kérdés

A két futamon, a normál és a fordított rajtrácsos versenyen is az első helyezettnek 30 pontot osztanak ki. A szombat hajnali futamot Michelisz 10-es előnnyel várja Björk előtt, ezt kellene huszoneggyel felduzzasztania, hogy vasárnap már tét nélkül autózhasson, természetesen eközben Guerrierinek és Ehrlacher-nak is lövőtávon kívülre kell kerülnie. Persze jelen állás szerint ez szinte csak akkor jöhet össze, ha a svédnek valamilyen komolyabb műszaki gondja lesz, és a másik két rivális gyenge versenyt fut.

A valószínűbb forgatókönyv azonban az, hogy rettentő izgalmas csata alakul majd ki a záró napon a két dobogós pilóta, illetve csapataik között, hiszen Azcona majd a baranyai, míg Ehrlacher a svéd versenyző sikeréért dolgozhat. Mindennek tökéletesnek kell lennie a diadalhoz.