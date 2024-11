Egy teljes napját bemutatja a Szentlőrinc SE NB II.-es csapatának labdarúgója, Nagy Máté a TikTokon kezdve a reggeli fekvőtámaszoktól az edzőtermi rehabilitációs munkán át a kezelésekig.

Tavaly a Kozármisleny, most a Szentlőrinc kötelékében edz Nagy Máté (labdával)

Fotó: Löffler Péter

A fiatal, 19 éves középpályás eddig nem mutathatta meg igazán magát a piros-feketéknél hosszan elhúzódó sérülése miatt, a második fordulóban a Soroksár ellen kaphatott csak pár percet. Tavaly még a HR-Rent Kozármislenynél szerepelt kölcsönben Paksról, csereként többször be is vetette Aczél Zoltán, sőt, a Vasas, a Győr, a Soroksár és a Szeged ellen kezdő volt kék-fehér színekben, összesen 16 bajnokin jutott szóhoz. Nyáron azonban Waltner Róbert őt is meggyőzte, hogy Lőrincen folytassa. Az atomvárosiak előtt Ausztriában nevelkedett, így a szájából nagy dicséret, amit a lőrinci pályáról mond.

Nagy Máté videója itt megtekinthető

Ha a videó nem indul el, IDE kattintva megtekinthető.