Ugyan az NKA két pontjával kezdődött a Debrecen elleni találkozó, a vendégek gyorsan rátaláltak egy olyan ritmusra, amivel tökéletes dobóhelyzetekhez jutott. Az első hat-hét percben, amit ráemeltek a DEAC játékosai, az be is hullt a gyűrűbe, s eközben az akadémisták kezdő ötösét szinte teljesen sikerült megfékezniük. Abellen kívül senki nem tudott pontot szerezni, Bacsovicsnak volt olyan triplája, ami a gyűrűig sem ért el. Így a Herger, Scherer, Kerpel-Fronius trió beállításával kellett új lendületet vinnie csapata játékába Csirke Ferencnek. Ez beválni is látszott, hiszen az irányító betöréseivel tudott zavart okozni, s rögtön egy plusz egyes helyzetet is kiharcolt, majd Scherernek hozott össze egy tiszta dobóhelyzetet, amit ő értékesített is.

Kerpel-Froniusék (labdával) most nem tudták győzelemre vezetni az NKA-t

Fotó: Löffler Péter

Az első negyedben azonban ez kevés volt ahhoz, hogy az NKA felzárkózhasson remekül játszó ellenfeléhez, pláne úgy, hogy Abell első percekben szerzett pontjaihoz csak a játékrész hajrájában tudtak a légiósok hozzátenni Bacsovics duplája, illetve Nikolics két büntetője révén.

A második negyedben már sokkal lendületesebb volt az akadémisták játéka, s Abell vezényletével elkezdtek felzárkózni. A jobb dobóforma kemény védekezéssel is társult, így egy 17–3-as rohanással szinte egyenlítési távolságba ért a gárda. Ekkor azonban a debreceniek tudtak egyet váltani, s megállították az NKA felzárkózását egy 6–0-s időszakkal. Végül tizenöt-pontos hátrányban mentek pihenni Nikolicsék, akik 37,5 százalékos hatékonysággal dobtak mezőnyből (12/32). Ezzel szemben a DEAC játékosai a kísérletek 65,4 százalékát (17/26) süllyesztették el.

A nagyszünetet követően tovább küzdött azért az NKA, hogy győztesen hagyhassa el a parkettet, de már nem tudott annyira ellenfele fölé nőni, mint a második negyed első felében, s így borzasztó nehéz helyzetből kellett nekivágnia a záró tíz percnek hiszen tizeneggyel még mindig előrébb voltak a vendégek.

Az utolsó tíz percben aztán már egyik együttesnek sem ment a dobás, minden kiszédült a gyűrűből, de ez tökéletes volt így a vendégeknek, akiknek egyáltalán nem kellett izgulniuk így. Az NKA sorozatban harmadik meccsét vesztette el a pazar szezonkezdést követően, s legközelebb még nehezebb dolga lesz, hiszen a címvédő Szombathely látogat hozzá szombaton.