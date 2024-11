A szezon legnehezebb hazai NB I.-es bajnokija előtt áll az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata, amelyet Ibrahim Durmo elvesztése is alaposan megviselt az elmúlt időszakban. Az akadémisták a címvédő Falco-Vulcan Energia KC Szombathely gárdáját fogadják 18 órakor.

Csirke Ferencnek lesz lehetősége az NKA új figuráit begyakoroltatni a legerősebb ellenfél ellen

Fotó: Löffler Péter

Az elmúlt három meccsén veszítő NKA előtt tornyosuló feladat nagyságát nem csak az hangsúlyozza igazán jól, hogy az előző öt végigfutó idény bajnoka lesz az ellenfél, hanem az is, hogy ezt a szezont is hét győzelemmel kezdte a Falco. Ráadásul a szombathelyiek ha nem is rendre kiütéssel, de szinte mindig kétszámjegyű különbséggel verik az ellenfeleiket. A Pantherst harminchattal, a Kecskemétet harminceggyel, a Körmendet tízzel, a Szegedet öttel, a Paksot tízzel, az Oroslányt harminchárommal, a Sopront tizenhárommal verték, azaz már egy komoly riválist is legyőztek.

Az akadémia kosárünnepre készül a Fűzy Ákos Centerpályán, ahol a „magyar válogatottakkal és kiváló légiósokkal felálló éllovas a jövő reménységeivel, az ifjú pécsi titánokkal” néz szembe.

Csirke Ferenc együttese rengeteg fontos tapasztalattal gazdagodhat a folytatásra ezen a találkozón, amit majd a novemberi válogatott szünetet követően kamatoztathat a hasonló mérleggel álló riválisok ellen.

Az élmezőny: 1. Szombathely 7 győzelem/0 vereség, 2. Szolnok 7/0, 3. Paks 7/1, 4. Debrecen 4/2, 5. NKA Universitas Pécs 5/3, 6. Alba Fehérvár 3/3, 7. Zalaegerszeg 4/4.