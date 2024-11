Borzalmasan nehéz feladat előtt áll az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata az Európa-kupa csoportkörének utolsó fordulójában, hiszen a spanyol bajnokságban még veretlen Girona otthonában lép pályára.

Hazai pályán kikapott a Gironától az NKA Universitas Pécs

Fotó: Löffler Péter

A pécsi lányok legutóbb a magyar bajnokságban is bebizonyították, hogy nem létezik számunkra lehetetlen, ugyanis az előző fordulóig hibátlanul menetelő Győrt is megverték, nem is akárhogyan. Most viszont még egy magasabb polcon lévő ellenféllel kell felvennie a versenyt Török Ágneséknek. A Girona 4 négy győzelemmel és egy vereséggel vezeti az L-csoportot, megelőzve ezzel az egyaránt 3/2-es mutatót produkáló NKA-t és a Campobassót.

Ha a magyar csapat nyer, akkor még csoportelső is lehet. Ugyan a második hely is biztos továbbjutást ér, de a kvartett másik meccsén az olaszok nagy valószínűséggel legyőzik a sereghajtó Jerevánt, így egy Spanyolországban elszenvedett vereséggel a harmadik helyen végezne Zseljko Djokics együttese. Jó hír azonban, hogy a csoportok négy legjobb harmadikja is folytathatja a nemzetközi kupasorozatot.

Az NKA jelenleg a második helyen áll

Az L-csoport állása: 1. Girona (spanyol) 4 győzelem/1 vereség, 2. NKA Universitas Pécs 3/2, 3. Campobasso (olasz) 3/2, 4. Jereván (örmény) 0/5.