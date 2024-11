November 9–10-én rendezik meg a Komlói Városi Sportközpontban a jubileumi, 20. Oncotherm Röplabda Tornát, amely amatőr játékosok számára nyújt lehetőséget. A már hagyományosnak számító mix kategória mellett (ahol feltétel, hogy minimum három női játékos is szerepeljen a csapatokban) ezúttal külön női és férfikategóriában is megmérettetik magukat a csapatok.

Az ország számos részéről érkeznek résztvevők. Szombaton és vasárnap is 9 órától kezdődnek az első mérkőzések, párhuzamosan két pályán zajlik majd a küzdelem, kora estig ingyenesen látogatható az esemény. A legeredményesebb csapatokat és a legügyesebb játékosokat is díjazzák, valamint tombolával is kedveskednek a helyszínen.