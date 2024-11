A PMFC a Szekszárd elleni győzelemmel megtartotta télre a harmadik helyet, illetve az esélyt arra, hogy egy remek tavasszal megszerezze a bajnoki címét, s az osztályozón való részvételi jogot.

Németh Márk döntötte el a PMFC utolsó 2024-es meccsét

Fotó: Löffler Péter

Aczél Zoltán, a PMFC vezetőedzője: – Továbbra is tartom, amit a találkozó előtt mondtam, hogy csak akkor ér valamit a kilencmeccses veretlen sorozat, ha az utolsó meccsen is nyerünk. Ez nem akkora dolog, de van benne hat győzelem és három döntetlen, a rangadókon nem kaptunk ki, bár kellett volna nyernünk. Így azonban, hogy megvan a tizedik meccs is, így nagyon nagy dolognak tartom. Életben tartottunk az esélyeket, hogy a PMFC közönség, vezetőség, a maradó játékosok, stábtagok számára még legyen értelme a tavasznak. Ezért boldog vagyok, ennek nagyon örülök. Ezt beszéltük meg, de ennek ellenére a Szekszárd ellen voltak meleg pillanatok. A meccsről nem is szeretnék sokat beszélni. Minden csapat fáradt már, de ez nem az volt, amit vártam. Amikor megcsinálják, a dobogón telelnek, és megvan az esélye a feljutásnak, akkor csak dicséret jár nekik.