Amikor a szezon elkezdődött, a hatos, illetve a középcsatár pozíciójába kerestek még labdarúgókat. A kettőből az egyik lyukat sikeresen betömték, de közben másikakat is észrevettek.

– A hatos pozíciót továbbra is erősíteném egy olyan játékossal, aki rutinos, tudja a futballt, játszik előrefelé, részt vesz az építkezésben, labdakihozatalban, de hatékony a kontrapresszingben is. Emellett a szélen szeretnék erősíteni. A szélső védők, szárnyjátékosok terén mindenképpen erősödnünk kellene. A támadó posztot megoldottuk Daru Bencével, aki ebben az osztályban hatalmas erősítés volt, még ha olykor hullámzott is a teljesítménye. Ettől függetlenül a kvalitásai, emberi oldala rengeteget számít. Hat meccsen öt gólt rúgott, számtalan gólpasszt adott.

Kapusokban jól állnak

Nem lehet baja Aczél Zoltánnak a kapusok terén, hiszen Helesfay Donát sérülését követően Varasdi Dániel magabiztosan vette át a helyét, s többször is bravúrral segítette az együttest.

– Ha csak a kapusposztot nézzük, akkor lehet már most bajnok lenne a Pécs. Az egyikük tíz mérkőzést, a másik hetet védett. Hiába bántották Donátot, nem tudtak elrendíteni attól, hogy Magyarország egyik legjobb kapusa, a másod-, harmadosztályban nem is lehet kérdés. Varasdi Dani is egy kiforrott kapus benyomását kelti. Ezen a poszton jól állunk – zárta a vezetőedző.

Az NB II. dobogója 17 forduló után