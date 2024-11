Fontos mérkőzés vár vasárnap 13.00-kor a PTE-PEAC és a PMFC labdarúgócsapatára is az NB III.-ban. Egyfelől az egyetemistáknak a 7. helyen álló Majos ellen pontokat kellene szerezniük, hogy kimásszanak a kiesőzónából, másrészről a piros-feketéknek a 11. Bonyhád ellen kötelező a győzelem, hogy továbbra is taposhassák az élcsapatok sarkát, esetleg előzzenek is.

A PMFC számára kötelező a győzelem

Fotó: Kovács Liliána

A PEAC jelenleg 10 ponttal áll a 14. helyen, a Szekszárd kettővel előzi meg, az elmúlt négy meccs nyeretlenségét mihamarabb meg kell szakítania, hogy ne szakadjon jobban le a riválisoktól. A Majos azonban jó formában érkezik, az elmúlt öt meccséből csak egyen nem szerzett pontot, s kettőn, a Szekszárd és a Dunaharaszti ellen győzött. Persze az sem véletlen, hogy eddig dupla annyi egységet gyűjtött be, mint a Pécs. Az egyetemisták az elmúlt két meccsen összesen 10 gólt kaptak, így az önbizalmuk visszaszerzése miatt is nagy szükség lenne egy biztató eredményre.

A PMFC közben a legutóbbi két meccsét megnyerő, ugyanakkor csupán a 11. helyen tanyázó Bonyhád otthonában szerepel majd. Ahhoz, hogy a hétmeccses veretlenségi sorozat ne menjen kárba, most újra pontokat kell szereznie a gárdának, amely hat egységre van az osztályozót érő első helytől.