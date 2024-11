A PMFC az idény elején azt a célt tűzte ki az idényre, hogy az első és harmadik pozíció valamelyikén végezzen, s féltávnál nincs is messze ettől, hiszen az ötödik helyen tanyázó gárda mindössze két pontnyira van az Iváncsától. Épp ezért fontos Aczél Zoltán együttesének, hogy a szezon második felét is olyan magabiztosan kezdje, mint az elsőt, hiszen a rajt emlékezetesre sikeredett, a Dunaföldvárt 8–0-ra ütötte ki Pécsen. A sereghajtónak azóta sem sikerült mérkőzést nyernie ebben az évben, három döntetlenje van 12 vereség mellett, így ismételten kijelenthető, a piros-feketék számára kötelező is a siker ezen a találkozón.

A PMFC-nél a Dunaföldvár csak nyomozta a labdát

Fotó: PMFC

Ugyanakkor nem csak az ellenfél eddigi eredményei, s a tabellán elfoglalt helye mondatja, hogy a Pécsnek nyernie kell. Daruék jelenleg hat ponttal vannak az osztályozót jelentő első helytől, s ha azt le akarják dolgozni a Nagykanizsával szemben, akkor nem hibázhatnak az ehhez hasonló találkozókon.

A PMFC mellett a PEAC is fontos meccsre készül

A PTE-PEAC egy közvetlen rivális otthonába utazik, amely az első fordulóban egy drámaian későn érkező góllal vitte el az összes pontot a Stadion utcából. Így Szekszárdon lesz elszámolni valója a csak kevesebb győzelme miatt pontegyenlőségnél mögötte álló ellenféllel szemben az egyetemi gárdának. Egri Krisztián tanítványai most mutathatják meg igazán, hogy mennyit fejlődtek az év eleje óta, s merre haladnak ebben az osztályban. Az ellenfél nincs is kimondottan jó passzban a Dunaföldvár ellen elért ikszet, illetve a két tolnai rangadón elszenvedett vereség után.