Gyorsan felednie kell a Puskás Akadémiánál elszenvedett 5–0-s vereséget a PMFC női labdarúgócsapatának, hiszen az NB I. 10. fordulójában egy újabb rendkívül nehéz feladat vár rá. A mind a 9 eddigi találkozóját megnyerő, s így a tabellát a Ferencváros és az MTK előtt vezető Győr érkezik a Stadion utcába szombaton 13 órára.

Égi Barbarának (labdával) és a PMFC-nek a hibátlan ellen kell helytállnia

Fotó: Löffler Péter

Németh Zsolt együttesének kivételesen masszív védekezést kell hoznia az ETO ellen ahhoz, hogy Chandra Bednart a leginkább kisegítse a kapu védésében, s kegyetlenül ki kell használnia minden lehetőségét ahhoz, hogy esélye legyen pontot szerezni ezen a mérkőzésen. Ha pedig így is teljesítenek, még akkor is az ellenfél sikere a valószínűbb.

A győriek kapuját eddig csak a Diósgyőr és a Szekszárd tudta bevenni miközben 25 alkalommal talált be riválisainak. Utoljára szeptember 7-én rezgett az ETO hálója, azaz két hónapja ilyen téren is makulátlan. Az azonban biztató lehet a Pécs számára, hogy a legutóbb a másik újonc, a Budapest Honvéd is helytállt a Győr ellen, csak 1–0-ra nyertek a zöld-fehérek a Kispest ellen, az már kevésbé, hogy a címvédő Ferencváros is áldozatul esett nekik.

Az állás (12 csapat): 1. Győr 27 pont, 2. Ferencváros 21, 3. MTK 21, 4. Puskás Akadémia 21... 7. PMFC 11, 8. Bp. Honvéd 10.