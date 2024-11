A PMFC férfi és női csapatának is a Szekszárd ellen kell bizonyítani a hétvégén. A pécsi Stadion utcában egyébként is zsúfolt lesz a program, de otthon ugrik medencébe a PVSK-Mecsek Füszért vízilabdacsapata is, valamint a Kozármisleny focistái saját pályájukon bizonyíthatnak. Íme a sportműsor.

Hazai pályán zárja az őszi szezont a PMFC

Fotó: Löffler Péter

A PMFC férficsapata otthon zárja az őszi szezont

Szombat

Labdarúgás Labdarúgó NB III. Dél-Nyugati csoport: PMFC–Szekszárd, Pécs, Stadion utca, 13.00. Simple Női Liga NB I.: Szekszárd–PMFC, Szekszárd, 13.00. AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I. osztály: Alpassport Siklós–PTE-PEAC II., Sport36-Komló–PVSK (mindkettő 13.00). AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei II. osztály: Sellye–PTE-PEAC III., Kétújfalu–Sport36-Komló II., Misinai Sasok Alpassport–Ócsárd (mind 13.00).

Kézilabda Férfi NB I.: ETO Győr–Carbonex-Komló, Győr, 18.00.

Vízilabda Férfi OB I.: PVSK-Mecsek Füszért–Szeged, Pécs, Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, 19.00.

Vasárnap

Labdarúgás Merkantil Bank Liga NB II.: Kozármisleny–Gyirmót, Kozármisleny, 13.00. Tatabánya–Szentlőrinc, Tatabánya, 17.00. NB III. Dél-Nyugati csoport: PTE-PEAC–Kaposvári Rákóczi, Pécs, Stadion utca, 13.00. AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I. osztály: Nagykozár–Mohács, 13.00. AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei II. osztály: Boda-Diana SE–Szederkény, Kaitz Agro Somberek–Szajk, Beremendi Építők–Közműépker Lánycsók, Véménd Himesháza (mind 13.00).

Hétfő

Futsal NB II. Nyugati csoport: Mad Dogs Futsal–PTE-PEAC, Gyál, 20.20.